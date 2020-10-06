«Это точно доброе утро?»: фанаты пришли в ужас от тренировки сына Плющенко

Народ принялся сочувствовать Александру Плющенко, которого чаще величают Гном Гномычем. Люди искренне считают, что мальчик лишён детства из-за родительских амбиций.
«Сашка, тебе бы, конечно, в казаки-разбойники бегать с толпой пацанов, а ты трудишься», «Это точно доброе утро?», «Я в шоке... Почему мне всегда его жалко», написали в комментариях пользователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский телеведущий Иван Ургант назвал победу Александра Плющенко, сына Евгения Плющенко, на детском турнире по фигурному катанию не менее важным событием, чем завоевание Кубка Стэнли российскими хоккеистами в составе команды НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».