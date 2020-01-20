Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал, что с нетерпением ждёт получения его женой материнского капитала на второго ребёнка. Скоро Анастасия Костенко родит дочь.

Футболист написал в Instagram, что над ним подшучивают коллеги, называя спортсмена отцом-героем. Тарасов добавил, что рад новостям о маткапитале на фоне известий о военных конфликтах: хоть кто-то понимает, что залог будущего — это любовь и дети.

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Многие шутят насчёт того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капиталЯ рад, что на фоне страшных новостей воен.конфликтов, кто-то ещё понимает, что залог нашего будущего - любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и т.д. Правда помимо семейных тем, последние 5 минут, навёл и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты Для меня, как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире, говорил именно о детях. Значит мы смотрим в одну сторону

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Для меня как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону, — написал спортсмен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Тарасов проведёт зимние сборы с казанским футбольным клубом «Рубин». «Рубин» проведёт три сбора в Турции, первый из них пройдёт с 13 по 25 января.

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