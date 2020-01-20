https://static.news.ru/photo/e7cb1a0a-3b42-11ea-a773-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ТарасовФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал, что с нетерпением ждёт получения его женой материнского капитала на второго ребёнка. Скоро Анастасия Костенко родит дочь.
Футболист написал в Instagram, что над ним подшучивают коллеги, называя спортсмена отцом-героем. Тарасов добавил, что рад новостям о маткапитале на фоне известий о военных конфликтах: хоть кто-то понимает, что залог будущего — это любовь и дети.