https://static.news.ru/photo/e7cb1a0a-3b42-11ea-a773-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал, что с нетерпением ждёт получения его женой материнского капитала на второго ребёнка. Скоро Анастасия Костенко родит дочь.

Футболист написал в Instagram, что над ним подшучивают коллеги, называя спортсмена отцом-героем. Тарасов добавил, что рад новостям о маткапитале на фоне известий о военных конфликтах: хоть кто-то понимает, что залог будущего — это любовь и дети.

Для меня как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону, — написал спортсмен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Тарасов проведёт зимние сборы с казанским футбольным клубом «Рубин». «Рубин» проведёт три сбора в Турции, первый из них пройдёт с 13 по 25 января.