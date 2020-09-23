Дзюба поиздевался над Рудковской, Загитовой и Тутберидзе

Футболист сборной России Артём Дзюба вмешался в скандал между тренерскими школами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Он решил спародировать переписку Яны Рудковской и Алины Загитовой, которую ранее разместил штаб Тутберидзе.
Свою пародию спортсмен адресовал олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Алексею Ягудину.
Лёшенька, привет. Станислав Саламович Черчесов просил тебе передать, что он тебя очень ждёт. И я тоже. Мы открываем много новых футбольных полей. Полей будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи, — написал Дзюба.
Ягудин разместил это сообщение в Instagram.
Ранее штаб Тутберидзе
В 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная, Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Последняя затем объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее, писал NEWS.ru.
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