Дзюба поиздевался над Рудковской, Загитовой и Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/210c7d0e-fdc6-11ea-87a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболист сборной России Артём Дзюба вмешался в скандал между тренерскими школами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Он решил спародировать переписку Яны Рудковской и Алины Загитовой, которую ранее разместил штаб Тутберидзе.

Свою пародию спортсмен адресовал олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Алексею Ягудину.

Лёшенька, привет. Станислав Саламович Черчесов просил тебе передать, что он тебя очень ждёт. И я тоже. Мы открываем много новых футбольных полей. Полей будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи, — написал Дзюба.

Ягудин разместил это сообщение в Instagram.

Ранее штаб Тутберидзе выложил в сторис в социальной сети Instagram сообщения, в которых Яна Рудковская приглашала фигуристку Алину Загитову в академию супруга. Рудковская отреагировала на публикацию слитой переписки с олимпийской чемпионкой Загитовой, в которой она сообщала, что тренер Плющенко очень ждёт спортсменку в своей академии. Она пояснила, что её слова были неверно трактованы и вырваны из общего контекста. Продюсер добавила, что Загитова в 2019 году общалась с ней на тему возможного перехода к Плющенко, однако в итоге решила остаться в команде Тутберидзе.

В 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная, Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Последняя затем объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее, писал NEWS.ru.