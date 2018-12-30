Джонс выиграл бой против Густафссона на UFC232

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Джон Джонс

На турнире по смешанным единоборствам UFC232 в калифорнийском Инглвуде завершился главный бой между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном. Американец победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Весь первый раунд оба бойца осторожничали и в атаку не шли. В конце второй пятиминутки соперники обменялись несколькими острыми выпадами, но переломить ход боя в свою сторону никто из них не сумел.

Исход поединка решился в начале третьего раунда. Сперва Джонс провёл тейкдаун, закрепился за спиной, а затем смог подключить левую руку, которой начал наносить Густафссону мощные удары. В итоге швед спасовал, а рефери остановил поединок.

Jones gets the takedown in round 3, and starts landing those short elbows! #UFC232 pic.twitter.com/P0wQpABwYr — UFC (@ufc) December 30, 2018

Как писал News.ru, изначально бой должен был состояться в Лас-Вегасе, однако его пришлось экстренно переносить в Инглвуд после того, как в крови Джонса обнаружили запрещённый препарат туринабол. На такой шаг организаторы пошли, чтобы избежать расследования со стороны Атлетической комиссии штата Невада. Сам спортсмен информацию об употреблении допинга опроверг.