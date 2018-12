Джонс выиграл бой против Густафссона на UFC232

На турнире по смешанным единоборствам UFC232 в калифорнийском Инглвуде завершился главный бой между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном. Американец победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Весь первый раунд оба бойца осторожничали и в атаку не шли. В конце второй пятиминутки соперники обменялись несколькими острыми выпадами, но переломить ход боя в свою сторону никто из них не сумел.

Исход поединка решился в начале третьего раунда. Сперва Джонс провёл тейкдаун, закрепился за спиной, а затем смог подключить левую руку, которой начал наносить Густафссону мощные удары. В итоге швед спасовал, а рефери остановил поединок.

Jones gets the takedown in round 3, and starts landing those short elbows! #UFC232 pic.twitter.com/P0wQpABwYr