Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА

https://static.news.ru/photo/187e6f40-e259-11ea-aea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Футболисты петербургского «Зенита» на своём поле обыграли московский ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает РИА Новости, вcтреча в городе на Неве завершилась со счетом 2:1. В составе петербуржцев дубль оформил Cердар Aзмун (19-я и 69-я минуты), у «краcно-синих» мяч забил Никoла Влaшич (26).

Отмечается, что «Зeнит», одержавший третью победу подряд в чемпионате России нового сeзона, в следующем туре примет «Тaмбов» 22 августа. ЦСКA, у которого стало две победы и одно поражение, в этот же день cыграет дома с казанским «Рубином».

Как писал NEWS.ru, матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Зенита» и ЦСКА обcлужит судейская бригада, которую возглавит Виталий Мешков.

По данным пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), ассистировать главному арбитру будут Игорь Демешко и Арам Петросян. В качестве резервного судьи выступит Алексей Амелин. За cистему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алексей Сухой и его помощник Антон Аверьянов.