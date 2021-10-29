Допинговый скандал в российском спорте. Скандалы Олимпийских игр

Унижения в сторону российского спорта длятся уже несколько лет и не заканчиваются по сей день. За время истории с допинговыми обвинениями против России мы подверглись многим лишениям и ограничениям. Расскажем последние новости о допинговых скандалах, вспомним недавно прошедшую Олимпиаду в Токио, а также напомним о крупных допинговых скандалах в истории Олимпийских игр.
Допинговые скандалы. Последние новости
Допинговые скандалы в российском спорте были и, наверное, будут всегда. Чего только стоит «Русское дело» — самый крупный допинговый скандал за всю историю спорта. Вольно или невольно в нём приняли участие несколько тысяч спортсменов, а также тренеры и чиновники. Пересматривались результаты десятков соревнований. С 2015 года российские спортсмены вынуждены выступать в условиях санкций и делают это достойно.
Расскажем последние новости этой осени, связанные с очередными допинговыми скандалами:
- Волейболиста российской сборной Дмитрия Мусэрского дисквалифицировали из-за положительного допинг-теста, сданного в 2013 году. Но тогда допинговый скандал не разгорелся, а результат теста от спортсмена засекретили. Сам Дмитрий оправдывается тем, что, возможно, употребил загрязнённую биодобавку, поэтому запрещённое вещество, если действительно было обнаружено, то попало в организм случайно. Спортсмена наказали дисквалификацией на девять месяцев.
- Национальный антидопинговый центр Украины может быть лишён признания из-за значительных нарушений регламента. Наказание может быть аналогично тому, как поступили с российским спортом после допингового скандала. Всемирному антидопинговому агентству WADA стало известно о серьёзных и систематических нарушениях на протяжении почти 10 лет. Они заключались в том, что спортсмены заблаговременно были предупреждены о проведении тестов, а также в том, что пробы, взятые во время состязаний, маркировались как внесоревновательные.
- WADA рассматривает вопрос о том, чтобы исключить марихуану из списка запрещённых препаратов после громкой истории этого лета, когда американская спортсменка, звезда спринтерского бега Ша’Карри Ричардсон была дисквалифицирована прямо перед началом Олимпиады в Токио.
Скандалы на Олимпиаде в Токио
Олимпиада в Токио тоже не обошлась без скандалов, связанных с российскими спортсменами:
- Нелогичность
Всемирное соревнование побило рекорды нелогичности, искусственности и даже абсурдности. Даже сам логотип Олимпиады — Токио — 2020 кажется абсурдным, когда на дворе 2021 год. Что уж говорить о выступлении российской национальной команды под флагом ROC. Командный зачёт тоже удивил — вместо подсчёта общего количества медалей в Токио победителей определяли по золоту. Таким образом, российские спортсмены заняли пятое место вместо третьего, которое полагалось бы за рекордное количество медалей за последние 17 лет.
- Притеснение
Права спортсменов России на Олимпиаде в 2021 году — отдельный и длительный скандал. Меры WADA привели к значительному сокращению количества присутствующих спортсменов. Кроме того, международный комитет досконально придрался к внешнему виду наших спортсменов — запретили герб, изображение русского медведя, и, конечно, триколор.
- Несправедливость
Самый яркий скандал на Олимпиаде в 2021 году — выступление сестёр Авериных из России. «Кража» золота у девчонок погрузила в недовольство и смятение всю страну. Результаты этих соревнований остались самыми нелогичными и абсурдными, а спортсменки вместо победителей Олимпийских игр стали жертвами политических игр.
- Подлость
Во время выступления российских синхронисток японский диджей дважды вырубал музыку. Накладки с музыкой — это не редкость, но чтобы дважды помешать спортсменам идеально выступить — это спровоцированный скандал на Олимпиаде. Но спортсменки скандалить не стали. Они хоть и начали программу не с того счёта, но занять первое место этот казус Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко не помешал.
Громкие скандалы в спорте, на Олимпиадах
Олимпийские игры и скандалы сопутствуют друг другу на протяжении многих лет. Вспомним некоторые из громких допинговых скандалов, а также другие спортивные нарушения:
- 2000 год. Гимнастка из Китая выиграла бронзовую медаль. Спустя 10 лет её лишили этой медали из-за того, что обнаружили несоответствие возраста правилам Олимпийских игр. К соревнованиям допускаются спортсмены с 16 лет. Выяснили, что на момент выступления китаянки ей было только 14.
- 2002 год. Скандал связан с выступлением наших фигуристов. Они опередили канадцев и забрали золото, несмотря на то что во время выступления совершили падение. Победу посчитали спорной, а судей обвинили в сговоре. После разбирательств золото всё-таки досталось канадским спортсменам.
- 2003 год. Допинговый скандал на чемпионате США по лёгкой атлетике. Стало известно о 20 случаях применения вещества тетрагидрогестринон, который входит в список запрещённых. Впоследствии самые крутые американские спортсмены (13 человек) были отстранены на два года.
- 2008 год. Крупный скандал на Олимпийских играх, который привёл к пожизненному отстранению спортсмена от Игр. Кубинский тхэквондист ударил судью в лицо ногой, разозлившись на результат боя. Боец во время поединка получил травму и был вынужден попросить о перерыве. После положенной одной минуты перерыва он не вышел на ринг, поэтому победу присудили сопернику. Тогда кубинский спортсмен не смог сдержаться.
- 2016 год. Поворотное событие в карьере российской теннисистки Марии Шараповой. После этого допингового скандала её карьера пошла под откос. На специально собранной пресс-конференции спортсменка сообщила, что допинг-тест, взятый у неё на Открытом чемпионате Австралии, оказался положительным. В организме был найден мельдоний, попавший под запрет WADA с 1 января 2016-го. Мария призналась, что до соревнований не прочитала электронное сообщение от Агентства, в котором была информация об изменениях в списке запрещённых препаратов.
Применение допинга спортсменами — давняя проблема. Большинство крупнейших соревнований сопровождаются допинговыми скандалами, которые приводят к серьёзным последствиям и губительны для карьер спортсменов. Специалисты убеждены, что эта проблема в спорте неистребима. В таком случае нам только остаётся ждать новых скандалов и переживать за наших спортсменов.
Читайте также:
Историческая Олимпиада: кто такой Храмцов, добывший золото в тхэквондо
Олимпиада со слезами на глазах: чем сборной России можно гордиться
Трамп заявил, что Олимпиада «испортилась»
Россия выступила против санкций в антидопинговой конвенции ЮНЕСКО
Шойгу и авгиевы конюшни: российский триатлон погряз в допинге