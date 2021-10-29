Допинговый скандал в российском спорте. Скандалы Олимпийских игр

Унижения в сторону российского спорта длятся уже несколько лет и не заканчиваются по сей день. За время истории с допинговыми обвинениями против России мы подверглись многим лишениям и ограничениям. Расскажем последние новости о допинговых скандалах, вспомним недавно прошедшую Олимпиаду в Токио, а также напомним о крупных допинговых скандалах в истории Олимпийских игр.

Допинговые скандалы. Последние новости

Допинговые скандалы в российском спорте были и, наверное, будут всегда. Чего только стоит «Русское дело» — самый крупный допинговый скандал за всю историю спорта. Вольно или невольно в нём приняли участие несколько тысяч спортсменов, а также тренеры и чиновники. Пересматривались результаты десятков соревнований. С 2015 года российские спортсмены вынуждены выступать в условиях санкций и делают это достойно.

Расскажем последние новости этой осени, связанные с очередными допинговыми скандалами:

Волейболиста российской сборной Дмитрия Мусэрского дисквалифицировали из-за положительного допинг-теста, сданного в 2013 году. Но тогда допинговый скандал не разгорелся, а результат теста от спортсмена засекретили. Сам Дмитрий оправдывается тем, что, возможно, употребил загрязнённую биодобавку, поэтому запрещённое вещество, если действительно было обнаружено, то попало в организм случайно. Спортсмена наказали дисквалификацией на девять месяцев.

Национальный антидопинговый центр Украины может быть лишён признания из-за значительных нарушений регламента. Наказание может быть аналогично тому, как поступили с российским спортом после допингового скандала. Всемирному антидопинговому агентству WADA стало известно о серьёзных и систематических нарушениях на протяжении почти 10 лет. Они заключались в том, что спортсмены заблаговременно были предупреждены о проведении тестов, а также в том, что пробы, взятые во время состязаний, маркировались как внесоревновательные.

WADA рассматривает вопрос о том, чтобы исключить марихуану из списка запрещённых препаратов после громкой истории этого лета, когда американская спортсменка, звезда спринтерского бега Ша’Карри Ричардсон была дисквалифицирована прямо перед началом Олимпиады в Токио.

Дисквалифицированная перед ОИ Ша’Карри Ричардсон Sha'Carri Richardson/facebook.com

Скандалы на Олимпиаде в Токио

Олимпиада в Токио тоже не обошлась без скандалов, связанных с российскими спортсменами:

Нелогичность

Всемирное соревнование побило рекорды нелогичности, искусственности и даже абсурдности. Даже сам логотип Олимпиады — Токио — 2020 кажется абсурдным, когда на дворе 2021 год. Что уж говорить о выступлении российской национальной команды под флагом ROC. Командный зачёт тоже удивил — вместо подсчёта общего количества медалей в Токио победителей определяли по золоту. Таким образом, российские спортсмены заняли пятое место вместо третьего, которое полагалось бы за рекордное количество медалей за последние 17 лет.

Притеснение

Права спортсменов России на Олимпиаде в 2021 году — отдельный и длительный скандал. Меры WADA привели к значительному сокращению количества присутствующих спортсменов. Кроме того, международный комитет досконально придрался к внешнему виду наших спортсменов — запретили герб, изображение русского медведя, и, конечно, триколор.

Несправедливость

Самый яркий скандал на Олимпиаде в 2021 году — выступление сестёр Авериных из России. «Кража» золота у девчонок погрузила в недовольство и смятение всю страну. Результаты этих соревнований остались самыми нелогичными и абсурдными, а спортсменки вместо победителей Олимпийских игр стали жертвами политических игр.

Подлость

Во время выступления российских синхронисток японский диджей дважды вырубал музыку. Накладки с музыкой — это не редкость, но чтобы дважды помешать спортсменам идеально выступить — это спровоцированный скандал на Олимпиаде. Но спортсменки скандалить не стали. Они хоть и начали программу не с того счёта, но занять первое место этот казус Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко не помешал.

Российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (справа), попавшие в скандал на ОИ Григорий Сысоев/РИА Новости

Громкие скандалы в спорте, на Олимпиадах

Олимпийские игры и скандалы сопутствуют друг другу на протяжении многих лет. Вспомним некоторые из громких допинговых скандалов, а также другие спортивные нарушения:

2000 год. Гимнастка из Китая выиграла бронзовую медаль. Спустя 10 лет её лишили этой медали из-за того, что обнаружили несоответствие возраста правилам Олимпийских игр. К соревнованиям допускаются спортсмены с 16 лет. Выяснили, что на момент выступления китаянки ей было только 14.

2002 год. Скандал связан с выступлением наших фигуристов. Они опередили канадцев и забрали золото, несмотря на то что во время выступления совершили падение. Победу посчитали спорной, а судей обвинили в сговоре. После разбирательств золото всё-таки досталось канадским спортсменам.

2003 год. Допинговый скандал на чемпионате США по лёгкой атлетике. Стало известно о 20 случаях применения вещества тетрагидрогестринон, который входит в список запрещённых. Впоследствии самые крутые американские спортсмены (13 человек) были отстранены на два года.

2008 год. Крупный скандал на Олимпийских играх, который привёл к пожизненному отстранению спортсмена от Игр. Кубинский тхэквондист ударил судью в лицо ногой, разозлившись на результат боя. Боец во время поединка получил травму и был вынужден попросить о перерыве. После положенной одной минуты перерыва он не вышел на ринг, поэтому победу присудили сопернику. Тогда кубинский спортсмен не смог сдержаться.

2016 год. Поворотное событие в карьере российской теннисистки Марии Шараповой. После этого допингового скандала её карьера пошла под откос. На специально собранной пресс-конференции спортсменка сообщила, что допинг-тест, взятый у неё на Открытом чемпионате Австралии, оказался положительным. В организме был найден мельдоний, попавший под запрет WADA с 1 января 2016-го. Мария призналась, что до соревнований не прочитала электронное сообщение от Агентства, в котором была информация об изменениях в списке запрещённых препаратов.

Применение допинга спортсменами — давняя проблема. Большинство крупнейших соревнований сопровождаются допинговыми скандалами, которые приводят к серьёзным последствиям и губительны для карьер спортсменов. Специалисты убеждены, что эта проблема в спорте неистребима. В таком случае нам только остаётся ждать новых скандалов и переживать за наших спортсменов.

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