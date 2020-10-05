Нешуточные страсти: фото самых ярких эмоций матча «Динамо» — «Краснодар»

Российский хоккеист Александр Овечкин, посмотрев игру команд, заявил, что был бы рад сыграть за «Динамо» на любой позиции, даже выйдя на минуту в самом конце матча. Игрой остались довольны не только болельщики, но и личный состав вместе с руководством клуба «Динамо». Футболистам «Краснодара» на этот раз не удалось собраться с силами. Сказываются сложный график и дефицит ресурсов, считает главный тренер футбольного клуба Мурад Мусаев. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Динамо».