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Нешуточные страсти: фото самых ярких эмоций матча «Динамо» — «Краснодар»

10:52, 05 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский хоккеист Александр Овечкин, посмотрев игру команд, заявил, что был бы рад сыграть за «Динамо» на любой позиции, даже выйдя на минуту в самом конце матча. Игрой остались довольны не только болельщики, но и личный состав вместе с руководством клуба «Динамо». Футболистам «Краснодара» на этот раз не удалось собраться с силами. Сказываются сложный график и дефицит ресурсов, считает главный тренер футбольного клуба Мурад Мусаев. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Динамо».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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