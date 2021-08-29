Дербушева завоевала бронзу в преследовании на летнем ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Тамара Дербушева, известная по выступлениям под фамилией Воронина, благодаря блестящей стрельбе на всех четырёх рубежах завоевала бронзовую награду после 16-го место в спринте. Победу одержала чешка Маркета Давидова.

Давидова сделала три промаха и показала на финише результат 20.57,3 минуты. Всего 0,8 секунды ей уступила украинка Юлия Джима, промахнувшаяся один раз. Дербушева замкнула тройку лучших, уступив победительнице 8,4 секунды с чистой стрельбой.

Шестой результат показала Светлана Миронова (3 промаха, +22,8 секунды), опередившая на финише подругу по команде Маргариту Васильеву (3 промаха, +26,4). Наталья Гербулова финишировала девятой (4 промаха, +40,3). Валерия Васнецова завершила гонку преследования на 16-м месте (4 промаха, +1.10,4), а Ирина Казакевич стала 27-й (9 промахов, +2.34,7).

Как сообщалось ранее, российская биатлонистка Анастасия Гореева подвела итоги чемпионата мира по летнему биатлону в Нове-Место, где она в последний раз приняла участие в стартах среди юниорок.