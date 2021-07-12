Биатлонистка Гореева призналась, что ей стыдно соревноваться с юниорками

Российская биатлонистка Анастасия Гореева подвела итоги чемпионата мира по летнему биатлону в Нове-Место, где она в последний раз приняла участие в стартах среди юниорок.

Ставила задачу чисто отработать на рубежах, но совершенно с этим не справилась, поэтому недовольна результатом. С такой стрельбой не получится отдыхать и получать удовольствие. Для этого надо чисто работать на рубежах. На день рождения мы посидели вечером с командой, попили чай с тортиком, спели командой для меня песенку крокодила Гены и на этом разошлись. Имея опыт за плечами Кубка мира, мне немножко стыдно бегать с такими маленькими девочками. Какой-то детский сад, — рассказала она NEWS.ru.

Также спортсменка отметила, что тренеры дали ей установку проверить стрельбу, посмотреть атмосферу и повариться в ней. После чемпионата мира она планирует отдохнуть дома пару дней и отправиться на сбор в Сочи.

Как сообщалось ранее, российская биатлонистка Анастасия Шевченко одержала вторую победу на юниорском первенстве мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место. С двумя кругами штрафа она быстрее всех преодолела дистанцию гонки преследования — за 21.52,5 секунды.