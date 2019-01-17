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Чешский биатлонист не уважает Логинова

Чешский биатлонист Ондржей Моравец Lubos Pavlicek/Global Look Press

Чешский биатлонист Ондржей Моравец

спорт [ версия для печати ]

Чешский биатлонист Ондржей Моравец негативно отозвался о российском биатлонисте Александре Логинове, который отбыл два года за дисквалификацию.

«Уважение между Логиновым и остальными равно нулю», — сказал спортсмен в эфире телеканала NRK.

Нападки на россиянина Александра Логинова наблюдаются со стороны иностранных спортсменов, в том числе и француза Мартена Фуркада, и шведа Себастьяна Самуэльссона.

В прошедшей спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) Логинов стал пятым, показав лучший результат среди россиян. Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

News.ru ранее сообщал, что Александр Логинов остался недоволен собственной готовностью к трассе.


#биатлон #АлександрЛогинов #ОндржейМоравец
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