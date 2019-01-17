Логинов оказался не готов к трассе в Рупольдинге

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Российский биатлонист Александр Логинов

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал показанный результат в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге.

«С таким ветром стрелять сложно. Не готов к такой трассе, видимо», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ».

Логинов отметил, что в целом гонка получилась хорошая, но он остался недоволен первой частью заезда.

Александр Логинов показал пятый результат. Победил норвежец Йоханнес Бё.

Ранее News.ru сообщал, что легенда биатлона из Норвегии раскритиковала россиянина Александра Логинова.