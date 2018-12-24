Черчесов выбрал между Месси и Роналду

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто из футболистов талантливее: нападающий «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«„Золотую бутсу“ недавно присудили аргентинцу. Значит, больше забил именно он», — цитирует специалиста RT.
Черчесов также объяснил, почему именно хорват Лука Модрич в 2018 году получил «Золотой мяч».
«Потому что он трижды подряд выиграл Лигу чемпионов и помог своей команде впервые в истории выйти в финал мундиаля», — сказал он.
Месси и Роналду принято сравнивать. Их считают самыми талантливыми футболистами современности. Аргентинец в текущем сезоне испанской Ла Лиги в 15 матчах забил 15 мячей. Роналду в итальянской лиге в 17 встречах отличился 11 раз.
Ранее Черчесов рассказал о том, почему считает форварда Артёма Дзюбу незаменимым в команде.