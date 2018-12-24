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Черчесов выбрал между Месси и Роналду

Станислав Черчесов Сергей Булкин/News.ru

Станислав Черчесов

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто из футболистов талантливее: нападающий «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«„Золотую бутсу“ недавно присудили аргентинцу. Значит, больше забил именно он», — цитирует специалиста RT.

Черчесов также объяснил, почему именно хорват Лука Модрич в 2018 году получил «Золотой мяч».

«Потому что он трижды подряд выиграл Лигу чемпионов и помог своей команде впервые в истории выйти в финал мундиаля», — сказал он.

Месси и Роналду принято сравнивать. Их считают самыми талантливыми футболистами современности. Аргентинец в текущем сезоне испанской Ла Лиги в 15 матчах забил 15 мячей. Роналду в итальянской лиге в 17 встречах отличился 11 раз.

Ранее Черчесов рассказал о том, почему считает форварда Артёма Дзюбу незаменимым в команде.


#футбол #СтаниславЧерчесов #КриштиануРоналду #ЛионельМесси
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