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Черчесов отказался сбривать свои «божественные» усы

Станислав Черчесов Игорь Иванко/АГН "Москва"

Станислав Черчесов

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о самых запоминающихся событиях и знакомствах ушедшего года и, конечно же, о своих усах.

Важнейшим турниром 2018-го наставник назвал чемпионат мира, который прошёл в РФ. Рулевой национальной команды обозначил основную задачу на 2019-й — пройти отбор на чемпионат Европы, пишет RT.

На вопрос журналистов о том, когда Черчесов сбреет усы и при каком условии, тренер сборной ответил, что этого никогда не будет.

«А зачем их сбривать, если они богом даны», — парировал заслуженный мастер спорта России.

Ранее News.ru сообщал о присуждении Станиславу Черчесову премии «Серебряная лань». Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших атлетов 2018 года. Тренером года признали наставника национальной футбольной команды.


#футбол #СтаниславЧерчесов
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