Черчесов отказался сбривать свои «божественные» усы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о самых запоминающихся событиях и знакомствах ушедшего года и, конечно же, о своих усах.
Важнейшим турниром 2018-го наставник назвал чемпионат мира, который прошёл в РФ. Рулевой национальной команды обозначил основную задачу на 2019-й — пройти отбор на чемпионат Европы, пишет RT.
На вопрос журналистов о том, когда Черчесов сбреет усы и при каком условии, тренер сборной ответил, что этого никогда не будет.
«А зачем их сбривать, если они богом даны», — парировал заслуженный мастер спорта России.
Ранее News.ru сообщал о присуждении Станиславу Черчесову премии «Серебряная лань». Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших атлетов 2018 года. Тренером года признали наставника национальной футбольной команды.