Черчесов стал лауреатом премии «Серебряная лань»

https://news.ru/storage/news/5fafdadd123ee7cdbdbaafc4f336e516/5726ec79-942a-479a-ad78-9e689dde4b80_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Станислав Черчесов

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших атлетов 2018 года. Среди них шесть мужчин и четыре женщины, представляющие 10 видов спорта.

Лауреатами ежегодной награды «Серебряная лань» стали: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Артем Дзюба (футбол), Алина Загитова (фигурное катание), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец — лыжи, биатлон), Абдулрашид Сайдулаев (вольная борьба), Дарья Шмелёва (велоспорт).

Лучшим тренером, по мнению спортивных журналистов, стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Лучшей командой признана сборная России по футболу.

В прошлом году лучшим тренером стал наставник футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин.

«Серебряные лани» будут вручены победителям в Олимпийском комитете России в феврале.

Ранее Черчесов стал лучшим тренером 2018 года в рамках Национальной спортивной премии, учрежденной Министерством спорта.