Черчесов стал лауреатом премии «Серебряная лань»

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших атлетов 2018 года. Среди них шесть мужчин и четыре женщины, представляющие 10 видов спорта.
Лауреатами ежегодной награды «Серебряная лань» стали: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Артем Дзюба (футбол), Алина Загитова (фигурное катание), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец — лыжи, биатлон), Абдулрашид Сайдулаев (вольная борьба), Дарья Шмелёва (велоспорт).
Лучшим тренером, по мнению спортивных журналистов, стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Лучшей командой признана сборная России по футболу.
В прошлом году лучшим тренером стал наставник футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин.
«Серебряные лани» будут вручены победителям в Олимпийском комитете России в феврале.
Ранее Черчесов стал лучшим тренером 2018 года в рамках Национальной спортивной премии, учрежденной Министерством спорта.