Чемпион России сравнил себя и партнёршу со скелетом

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Никита Кацалапов и Виктория Синицина

Чемпион России по фигурному катанию в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал о том, как их пара с Викторией Синициной прогрессирует.

«Когда-то наша пара была скелетом, сейчас у нас видны мускулы. Мы, что называется, скатались», — цитирует Кацалапова «Р-Спорт».

После Олимпиады в Сочи Кацалапов расстался с Еленой Ильиных, с которой он выиграл бронзу в соревнованиях танцевальных дуэтов. После этого фигурист встал в пару с Синициной, которая ранее выступала с Русланом Жиганшиным. Кацалапова часто критиковали за выбор партнёрши, потому что, по мнению многих, она не подходила ему по уровню.

На первенстве России — 2018 в Саранске Синицина и Кацалапов обошли Александру Степанову и Ивана Букина. Ранее они также стали лучшей российской парой в финале Гран-при в Ванкувере, где выиграли серебро.

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