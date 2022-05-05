Чемпион ОИ Нагорный отложил тренировки со сборной ради участия в параде Чемпион ОИ Нагорный отложил тренировки со сборной России ради участия в параде Победы

Никита Нагорный / Фото Schreyer via imago-images.de/Global Look Press

Олимпийский чемпион Токио-2020 в команде Никита Нагорный отложил тренировки со сборной России из-за участия в параде Победы. Гимнаст присоединится к команде на базе «Озеро Круглое» после 9 мая, сообщает ТАСС.

Никиты пока нет на сборе. Он готовится к параду Победы в составе «Юнармии», которую возглавляет. Сейчас идут репетиции, — сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Нагорный является начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» с декабря 2020 года.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев. Это решение вызвано участием спортсмена в митинге в «Лужниках».