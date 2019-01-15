Чех покончит с футболом

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Петр Чех

Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех объявил, что завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

«Проведя 15 лет в премьер-лиге и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел», — написал Чех в Instagram.

Он добавил, что будет рад выиграть ещё один трофей с «Арсеналом» в нынешнем сезоне.

Petr Cech announces that he will retire at the end of the 2018/19 #PL season.



A legend between the sticks. pic.twitter.com/ZECGFL9l1W — Premier League (@premierleague) 15 января 2019 г.

36-летний Чех выступает за лондонский клуб с 2015 года. Ранее он защищал цвета другой столичной команды — «Челси» (с 2004-го). Футболист — пятикратный обладатель Кубка Англии и четырёхкратный победитель чемпионата страны. Он также выигрывал Суперкубок Англии, трижды становился чемпионом Кубка лиги. В составе «Челси» Чех побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В сборной Чехии голкипер дебютировал в 2002 году. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2004.

В сезоне-2018/19 он вышел на поле в семи матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), пять из которых «Арсенал» выиграл.

Как писал News.ru, российский футболист продолжит карьеру в Англии.