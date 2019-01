Чех покончит с футболом

Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех объявил, что завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

Он добавил, что будет рад выиграть ещё один трофей с «Арсеналом» в нынешнем сезоне.

Petr Cech announces that he will retire at the end of the 2018/19 #PL season.



A legend between the sticks. pic.twitter.com/ZECGFL9l1W