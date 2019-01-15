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Чех покончит с футболом

Петр Чех Mark Hawkins/imago sportfotodienst/Global Look Press

Петр Чех

спорт [ версия для печати ]

Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех объявил, что завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

«Проведя 15 лет в премьер-лиге и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел», — написал Чех в Instagram.

Он добавил, что будет рад выиграть ещё один трофей с «Арсеналом» в нынешнем сезоне.

36-летний Чех выступает за лондонский клуб с 2015 года. Ранее он защищал цвета другой столичной команды — «Челси» (с 2004-го). Футболист — пятикратный обладатель Кубка Англии и четырёхкратный победитель чемпионата страны. Он также выигрывал Суперкубок Англии, трижды становился чемпионом Кубка лиги. В составе «Челси» Чех побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В сборной Чехии голкипер дебютировал в 2002 году. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2004.

В сезоне-2018/19 он вышел на поле в семи матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), пять из которых «Арсенал» выиграл.

Как писал News.ru, российский футболист продолжит карьеру в Англии.


#футбол #сборнаяЧехии
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