Бывший муж Бузовой покинет «Локомотив»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет расположение команды уже этой зимой.
По информации sport_inside, 31-летний футболист может перейти в другой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). Какой — не уточняется.
В текущем сезоне РПЛ футболист сыграл лишь в четырёх матчах и не отметился забитыми мячами. Зато на его счету красная карточка в игре с «Зенитом». Выйдя на замену на 78-й минуте, спустя 4 минуты он отправился в раздевалку за грубость.
Тарасов — бывший супруг певицы Ольги Бузовой. Они развелись в 2016 году. 9 января 2018 года Дмитрий Тарасов женился на фотомодели Анастасии Костенко.
News.ru писал, что Бузова получила предложение от ФК «КАМАЗ».