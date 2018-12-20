Бывший муж Бузовой покинет «Локомотив»

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Дмитрий Тарасов (в центре)

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет расположение команды уже этой зимой.

По информации sport_inside, 31-летний футболист может перейти в другой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). Какой — не уточняется.

В текущем сезоне РПЛ футболист сыграл лишь в четырёх матчах и не отметился забитыми мячами. Зато на его счету красная карточка в игре с «Зенитом». Выйдя на замену на 78-й минуте, спустя 4 минуты он отправился в раздевалку за грубость.

Тарасов — бывший супруг певицы Ольги Бузовой. Они развелись в 2016 году. 9 января 2018 года Дмитрий Тарасов женился на фотомодели Анастасии Костенко.

News.ru писал, что Бузова получила предложение от ФК «КАМАЗ».