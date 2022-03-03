Бывший чемпион UFC выстрелил в педофила и может сесть в тюрьму на 20 лет

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейн Веласкес может сесть в тюрьму на 20 лет за то, что стрелял в пикап, в котором находился Гарри Гуларте, обвиняемый в совращении несовершеннолетних, сообщает Middleeasy.com.

Веласкес стрелял по автомобилю с тремя людьми, один из которых был обвинён в растлении 13-летней дочери спортсмена, что подтверждают судебные документы. Этим человеком является Гарри Гуларте, который проживает в частном детском саду. Заведением руководит его мать. Она и приёмный отец Гуларте находились в автомобиле, когда Веласкес открыл стрельбу. Бывший боец UFC попал в отчима Гуларте, его жизни сейчас ничто не угрожает.

Гуларте было предъявлено обвинение за действия развратного характера над несовершеннолетним. Суд отпустил его, несмотря на возражения прокуратуры. Через три дня Веласкес из пистолета выстрелил в обидчика своего ребёнка.

Заседание по делу Веласкеса состоится 23 марта. Он обвиняется в умышленном покушении на убийство. Ему грозит тюремный срок от 20 лет.

Ранее иранский боксёр Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани был приговорён к смертной казни. Спортсмена признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время протестов в 2019 году.