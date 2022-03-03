Бывший чемпион UFC выстрелил в педофила и может сесть в тюрьму на 20 лет

Бывший чемпион UFC выстрелил в педофила и может сесть в тюрьму на 20 летБывший чемпион UFC Кейн Веласкес может сесть в тюрьму на 20 лет за стрельбу в педофила
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейн Веласкес может сесть в тюрьму на 20 лет за то, что стрелял в пикап, в котором находился Гарри Гуларте, обвиняемый в совращении несовершеннолетних, сообщает Middleeasy.com.
Веласкес стрелял по автомобилю с тремя людьми, один из которых был
Гуларте было предъявлено обвинение за действия развратного характера над несовершеннолетним. Суд отпустил его, несмотря на возражения прокуратуры. Через три дня Веласкес из пистолета выстрелил в обидчика своего ребёнка.
Заседание по делу Веласкеса состоится 23 марта. Он обвиняется в умышленном покушении на убийство. Ему грозит тюремный срок от 20 лет.
Ранее иранский боксёр Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани был приговорён к смертной казни. Спортсмена признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время протестов в 2019 году.