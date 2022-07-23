Брат Нурмагомедова задушил американца на турнире Bellator 283 Двоюродный брат Нурмагомедова Усман одержал досрочную победу над американцем на турнире Bellator 283

Фото: Пресс-служба Bellator/ТАСС

Усман Нурмагомедов

Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман одержал досрочную победу над 30-летним американцем Кристофером Гонсалесом на турнире Bellator 283 в городе Такома, штат Вашингтон. Поединок завершился в первом раунде.

24-летнему россиянину удалось взять на гильотину американского бойца, после чего соперник сдался. Таким образом, Нурмагомедов продолжил беспроигрышную серию. Для него эта победа стала 15-й в карьере.

Ранее бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра назвал враждебной для себя территорией город Абу-Даби, где пройдет его поединок с россиянином Исламом Махачевым в рамках UFC. Тем не менее он подчеркнул, что бой «на родной земле соперника» не является для него проблемой, что он уже доказал в поединках с Дастином Порье и Джастином Гейтжи, поэтому он собирается «закрыть рот» Махачеву.