Боброва: россияне в Минске выступают как дома

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Екатерина Боброва

Олимпийская чемпионка – о возвращении Ковтуна на международную арену

Экс-фигуристка сборной России Екатерина Боброва в эксклюзивном интервью News.ru оценила выступление Максима Ковтуна на чемпионате Европы в Минске.

— Как вам Минск? Как местная арена?

— Я прилетела лишь в четверг утром и как раз успела на выступление Максима Ковтуна. Мне показалось, что на улице достаточно холодно. Но я как раз прилетела в Белоруссию из теплой страны — акклиматизация. Атмосфера на трибунах очень радует, тут она вообще не давит на спортсмена, а наоборот — чувствуется поддержка. Наши ребята в Минске выступают как дома.

— Ковтун признался, что ему было непривычно выступать после двухлетнего отсутствия на столь крупных соревнованиях. На многих молодых ведь такие турниры должны ещё больше влиять, зажимая их?

— Знаете, когда мы с партнёром пропускали целый сезон, а затем выходили на международные старты — у нас было это волнение, что у нас давно не было практики больших соревнований. Но нас это мотивировало собираться лучше. Начинаешь себя порой так успокаивать, что просто теряешь концентрацию. Мне кажется, у Макса получился очень хороший прокат, даже несмотря на его падение. Он собрался и откатал всё остальное чисто, сумев зажечь в конце программы. Это было очень важно. Сергей Булкин/News.ru Максим Ковтун

— Насколько тяжело катать программу, когда допускаешь ошибку в самом начале? Многие фигуристы ведь после этого «разваливаются».

— Знаете что — у «одиночников» это бывает. И так как Максим очень опытный, он смог избежать подобной участи. У него и на тренировках такое было, да и на соревнованиях случалось ранее. Он научился со всем этим бороться.

— Согласитесь, что раньше его главной ошибкой было неумение собираться в нужный для себя момент?

— Это верно, но человек растёт, и я очень рада вживую наблюдать за его возвращением на большую сцену. Желаю Максиму только удачи на произвольной программе.

— Его помарочка не снизила шансы стать призёром?

— Нет, но мне кажется, что он об этом даже не думает. Ковтун приехал в Минск с целью показать свой максимум, а может он многое. Мы видели на чемпионате России хорошее катание, да и на пятом этапе Кубка страны тоже. Он может показывать крутые вещи и чисто катать свои программы. Это сейчас и было главной его задачей на чемпионат Европы.