Биатлонистка Буртасова заменит Васнецову на Олимпиаде

Фото: Lennart Preiss/dpa/Global Look Press

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен подписал контракт с английским клубом «Брентфорд», сообщается на официальном сайте команды. Соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до окончания нынешнего сезона. Другие подробности контракта неизвестны.

Я с нетерпением жду возможности снова поработать с Кристианом. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз тренировал его. Кристиану тогда было 16 лет. Позже он стал...