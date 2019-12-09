https://static.news.ru/photo/85daeef2-1a62-11ea-82b8-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: JOHANNA LUNDBERG/www.imago-images.de/Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) накажет Россию.

Я думаю, что Россия будет наказана, и надеюсь, что это будет иметь последствия. Из-за них я потерял пару медалей. Наказание должно быть строгим, — цитирует Фуркада NRK.

При этом он отметил, что Россия должна оставаться сильной зимней спортивной державой и выступать в биатлоне.

Швейцарская Лозанна заменит Париж в качестве места проведения 9 декабря заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). На нём ожидается принятие решения об отстранении России от участия в международных соревнованиях, писал NEWS.ru.