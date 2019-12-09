Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) накажет Россию.
Я думаю, что Россия будет наказана, и надеюсь, что это будет иметь последствия. Из-за них я потерял пару медалей. Наказание должно быть строгим, — цитирует Фуркада NRK.
При этом он отметил, что Россия должна оставаться сильной зимней спортивной державой и выступать в биатлоне.
Швейцарская Лозанна заменит Париж в качестве места проведения 9 декабря заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). На нём ожидается принятие решения об отстранении России от участия в международных соревнованиях, писал NEWS.ru.
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