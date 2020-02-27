Российский биатлон хотят задушить? Кто строит козни спортсменам? Почему наша сборная на чемпионате мира отличилась скандалом, а не выдающимся результатом? Ответы на эти вопросы после завершения соревнований в Италии стараются найти спортивные журналисты. Они пытаются разобраться в причинах провалов и ищут пути решения проблемы. Однако Союз биатлонистов России в ответ в лучшем случае отмалчивается, в худшем — препятствует поискам правды. Почему так происходит? Размышляем об этом в материале NEWS.ru.