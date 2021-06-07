Автограф Тома Брэди ушёл с молотка по рекордной цене

https://static.news.ru/photo/d901c54e-c69e-11eb-807d-96000091f725_660.jpg Том Брэди Фото: Fred Kfoury III/Global Look Press

Аукционный дом Lelands продал Карточку новичка с автографом игрока клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди за рекордные $3,107 млн. Два месяца назад такая же карточка 2000 года выпуска ушла с молотка за $2,25 млн.

Как отметил директор по закупкам Lelands Джордан Гилрой, Брэди является величайшим спортсменом всех времён, который бьёт рекорды как на поле, так и за его пределами.

Вполне логично, что Брэди установил рекорд самой дорогой футбольной карточки, когда-либо проданных на публичных аукционах, — цитирует Гилроя Reuters.

Том Брэди — семикратный победитель финальной игры за звание чемпиона NFL. Он считается одним из величайших игроков в американский футбол. Спортсмен признавался самым ценным игроком супербойла пять раз и трижды — регулярного сезона лиги.

По версии Forbes Брэди вошёл в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов наряду с бойцом ММА Конором Макгрегором, игроком в американский футбол Даком Прескоттом, баскетболистами Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом, гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном и теннисистом Роджером Федерером.