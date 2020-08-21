«Арсенал» одолел «Динамо» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/7cbc25a2-e497-11ea-9ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Тульский футбольный клуб «Арсенал» на домашней арене 22 августа обыграл «Динамо» со счётом 2:0 в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги. Оба гола забил полузащитник Даниил Лесовой.

Он открыл счёт на 23-й минуте. Получив мяч от Евгения Луценко, он отправил его в дальний угол ворот. На 74-й минуте Лесовой оформил дубль, реализовав пенальти.

«Динамо» потерпело первое поражение в текущем сезоне, после четырёх матчей в активе команды семь очков. «Арсенал» одержал первую победу и набрал четыре очка.

Как ранее писал NEWS.ru, 18 августа тульский клуб уступил «Краснодару» в поединке третьего тура РПЛ. Первый мяч забил на 35-й минуте защитник «быков» Сергей Петров после паса Маркуса Берга. На 66-й минуте шведский форвард закрепил преимущество хозяев поля. При этом московское «Динамо» на своём поле обыграло «Ростов» со счётом 2:0.