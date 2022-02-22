Призёр Олимпиады Алоян одержал победу над Баррето и завершил карьеру

Российский боксер Михаил Алоян одержал победу в рейтинговом поединке над венесуэльцем Давидом Баррето. Встреча, прошедшая в УСК «Крылья Советов», прошла всю дистанцию. По итогам 10 раундов судьи отдали победу россиянину.
На протяжении всего боя Алоян работал вторым номером, а Баррето постоянно прессинговал соперника, отмечаясь удачными действиями. В итоге российский спортсмен победил большинством судейских голосов.
Для 33-летнего россиянина этот поединок стал последним в карьере, о чём он сообщил накануне. На профессиональном ринге Алоян одержал восемь побед и потерпел одно поражение. В любительском боксе он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2012 года, дважды выигрывал чемпионат мира и один раз был чемпионом Европы. Также Алоян был серебряным призёром Олимпиады 2016 года, но спортсмен был лишён награды из-за проваленного теста на допинг.