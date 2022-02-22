Призёр Олимпиады Алоян одержал победу над Баррето и завершил карьеру

Фото: aloyan_mikhail_/instagram.com

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что не считал свои гонорары за призовые места на Играх в Пекине. Российский спортсмен акцентировал внимание на том, что для него самое важное — победить, невзирая ни на какие проблемы, сообщает «Голос Биатлона».

За меня есть кому посчитать призовые. На самом деле для меня это не главное. Да, классно, что я могу этим трудом заработать. Но если бы для меня была цель именно...