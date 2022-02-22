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Призёр Олимпиады Алоян одержал победу над Баррето и завершил карьеру

Бронзовый призёр Олимпиады боксёр Алоян одержал победу над Баррето и завершил карьеру
23:14, 22 февраля 2022
Призёр Олимпиады Алоян одержал победу над Баррето и завершил карьеру Михаил Алоян Фото: aloyan_mikhail_/instagram.com
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Российский боксер Михаил Алоян одержал победу в рейтинговом поединке над венесуэльцем Давидом Баррето. Встреча, прошедшая в УСК «Крылья Советов», прошла всю дистанцию. По итогам 10 раундов судьи отдали победу россиянину.

На протяжении всего боя Алоян работал вторым номером, а Баррето постоянно прессинговал соперника, отмечаясь удачными действиями. В итоге российский спортсмен победил большинством судейских голосов.

Для 33-летнего россиянина этот поединок стал последним в карьере, о чём он сообщил накануне. На профессиональном ринге Алоян одержал восемь побед и потерпел одно поражение. В любительском боксе он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2012 года, дважды выигрывал чемпионат мира и один раз был чемпионом Европы. Также Алоян был серебряным призёром Олимпиады 2016 года, но спортсмен был лишён награды из-за проваленного теста на допинг.

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