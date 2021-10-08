Зюганов назвал виновных в обнищании россиян

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает олигархию виновной в бедах жителей России. Политик рассказал о возможных сценариях развития социально-экономической ситуации в стране. По мнению лидера коммунистов, для выхода из кризиса возможны только два пути — либо к социальной справедливости, либо к социальному взрыву. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Из системного кризиса, в котором находится Россия, есть только два выхода: или движение в сторону социальной справедливости, или олигархия продолжит «борзеть» и паразитировать на народном достоянии, а население — нищать и всё глубже погружаться в кредитную кабалу. В итоге мы получим «майдан» похуже киевского или того, что недавно пытались устроить в Белоруссии, — сообщил Зюганов.

Ранее он заявил, что на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным настаивал на том, чтобы в этом году на Госсовете был рассмотрен вопрос «качественно иного бюджета», в котором будет оговорено выделение средств тем, «кому сейчас тяжело».

По словам Зюганова, фракция КПРФ планирует в качестве первоочередных инициатив внести в Думу законопроекты о прожиточном минимуме в 25 тысяч рублей (в 2021 году он в целом по РФ составляет 11 653 рубля) и о регулировании цен на товары первой необходимости и лекарства. Также представители КПРФ вновь намерены внести законопроекты о национализации минерально-сырьевой базы, прогрессивной шкале налогообложения и разумном распределении доходов от нефтегазовой деятельности.