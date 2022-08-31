Зюганов: Горбачев принес всем народам абсолютные несчастья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя новость о смерти экс-президента СССР Михаила Горбачева, негативно оценил его деятельность на посту главы государства. По мнению политика, Горбачев принес «абсолютные несчастья» не только всем народам СССР, но и союзным странам, сообщает ТАСС.

Я считаю, что Горбачев был одним из тех правителей, которые принесли всем народам не только нашей страны, но и союзникам, друзьям абсолютные несчастья, горе и беду, — сказал Зюганов.

Ранее похожим образом высказался первый заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. Он назвал Горбачева предателем, разрушившим СССР.

Бывший вице-президент РФ Герой Советского Союза Александр Руцкой в разговоре с NEWS.ru обвинил Горбачева не только в развале страны, но и гибели многих людей, а также в событиях, происходящих сегодня на Украине.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.