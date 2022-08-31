«На его совести»: Руцкой напомнил о погибших по вине Горбачева людях Бывший вице-президент РФ Руцкой напомнил о погибших по вине Горбачева людях

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Михаил Горбачёв

Бывший вице-президент РФ Герой Советского Союза Александр Руцкой в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Он обвинил политика в развале Союза, в гибели людей и происходящих на Украине событиях.

О покойниках либо ничего не говорят, либо говорят хорошее, а хорошего нечего сказать. Уничтожил страну, посмотрите, на его совести сколько людей погибло. И то, что сейчас происходит на Украине, тоже на его совести, — заявил Руцкой.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Ранее последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил NEWS.ru, что Горбачев не собирался специально разваливать страну. По его словам, «так сложились обстоятельства, Горбачев оказался не на своем месте, как и Борис Ельцин». Политик добавил, что Горбачеву «попались не те люди».

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Михаил Горбачев был государственным деятелем, изменившим ход истории. Он также добавил, что советский политик больше, чем кто-либо другой, сделал для мирного завершения холодной войны.