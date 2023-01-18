Звезду фильма «Место встречи...» госпитализировали с переломом позвоночника Народную артистку России Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Лариса Удовиченко

Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника, сообщается на сайте билетного оператора «Кассир.ру». Актрису заменили в спектакле «Новогодний переполох», который прошел в Петрозаводске.

Замена артиста в спектакле «Новогодний переполох». Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника, — сказано в сообщении.

За свою карьеру Удовиченко снялась более чем в 120 фильмах. Она стала популярной после роли Маньки-Облигации в советском многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя».

5 января пресс-секретарь актера Сергея Михалкова Ирина Мячина сообщила о его госпитализации в связи с подозрением на грипп. Она также опровергла распространившиеся слухи о коронавирусной инфекции, якобы выявленной у режиссера.

Сам Михалков впервые вышел на связь после госпитализации 10 января. Он сообщил, что продолжает проходить лечение в больнице под наблюдением врачей. Причину госпитализации режиссер не назвал, но призвал подписчиков доверять только проверенной информации. Михалков пообещал, что будет сообщать о своем состоянии в соцсети.