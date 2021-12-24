На встречу с Путиным пришли журналисты в костюмах Снегурочки и шамана

На 17-й ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты решили выбрать спокойный дресс-код. Большинство приглашённых пришли в деловых костюмах или одежде в сдержанном стиле, пишет «Московский Комсомолец».

В то же время некоторые участники всё же выбрали творческий подход к наряду: журналист из Сибири был одет расписанную под морозные узоры рубашку и пояс, похожий на шаманский, ещё одна женщина — в длинную, расшитую бисером белую шубу.

Ещё ряд журналистов привлекли внимание плакатами, среди которых — «Калининград — это новый Крым», «Я — Маша из Владивостока», «Вернём детство» и «Спрашивать ничего не буду, пока сами не попросите».

В этом году традиционное мероприятие проходит в Манеже в центре Москвы. Для общения с главой государства были аккредитованы 507 представителей столичных и региональных СМИ.

Как ранее сообщили в Кремле, в 2021 году из-за пандемии свободной аккредитации на мероприятие не было, количество прессы сократили. Для участия в пресс-конференции сотрудникам СМИ было необходимо сдать три ПЦР-теста. Кроме того, санитарные требования предполагают соблюдение дистанции и ещё ряда условий.