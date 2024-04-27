Журналисту «Медузы» назначили штраф за участие в нежелательной организации Журналиста Дмитрия Кузнеца оштрафовали на 10 тысяч рублей за работу в «Медузе»

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Никулинский районный суд Москвы оштрафовал журналиста издания «Медуза» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Дмитрия Кузнеца на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Его признали виновным в участии в деятельности нежелательной организации (ч. 20.33 КоАП РФ).

Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Кузнецу Дмитрию Викторовичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей, — говорится в сообщении.

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность компании Medusa Project, владеющей изданием «Медуза», в январе 2023 года. В надзорном ведомстве заявили, что работа компании несет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

В феврале Никулинский суд Москвы постановил назначить писателю Дмитрию Быкову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной международной организации. Защитник публициста Василий Кушнир рассказал агентству, что причиной стало интервью, которое Быков дал изданию «Новая газета. Европа».

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность издания «Новая газета. Европа» в июне 2023 года. Поводом в ведомстве также назвали угрозу основам конституционного строя России и ее безопасности.