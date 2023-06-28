Издание «Новая газета. Европа» признали нежелательной организацией в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной издание «Новая газета. Европа»

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность издания Novaja Gazeta-Europe, созданного журналистами «Новой газеты» в 2022 году. Поводом стала угроза основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства, говорится на сайте ведомства.

В Генпрокуратуры пояснили, что издание распространяет ложные материалы, основными темами которых являются нарушение прав человека в России и ситуация на Украине. Кроме того, Novaja Gazeta-Europe обвиняет Россию в совершении военных преступлений против мирного населения, указывает Генпрокуратура.

Фактически указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Еще одним поводом для признания деятельности издания нежелательной также стало распространение материалов экстремистских организаций.

29 мая Минюст России включил Greenpeace в перечень нежелательных организаций. Уточняется, что такое решение было принято в связи с тем, что НКО причастна к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ.

В июне ведомство признало нежелательной деятельность правозащитной организации «Агора» на территории России. Представители Генпрокуратуры считают, что организация представляет угрозу для конституционного строя и безопасности РФ.