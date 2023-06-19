Правозащитную организацию «Агора» признали нежелательной в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность правозащитной организации «Агора» на территории России, сообщается в Telegram-канале ведомства. Представители Генпрокуратуры считают, что организация представляет угрозу для конституционного строя и безопасности РФ.

По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (Фонд «Право-София», Международная правозащитная группа «Агора»), Болгария. <...> Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что работники правозащитной организации освещают факты ущемления прав и свобод граждан страны с выраженной антироссийской позицией. В Генпрокуратуре заявили, что предложили внести «Агору» в список нежелательных организаций и Минюсту.

29 мая Минюст России включил Greenpeace в перечень нежелательных организаций. Уточняется, что такое решение было принято в связи с тем, что НКО причастна к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ.