Писатель Быков оштрафован за участие в нежелательной организации Дмитрия Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за интервью «Новой газете. Европа»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Быков

Никулинский суд Москвы постановил назначить писателю Дмитрию Быкову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной международной организации, передает ТАСС. Защитник публициста Василий Кушнир рассказал агентству, что причиной стало интервью, которое Быков дал изданию «Новая газета. Европа».

Суд признал виновным Быкова по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной) и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность издания «Новая газета. Европа» в июне 2023 года. Поводом в ведомстве назвали угрозу основам конституционного строя России и ее безопасности.

Ранее издательство АСТ прекратило печатать Быкова после появления записи его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые беседовали с писателем от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Во время видеозвонка он заявил, что ему обидно, когда от рук ВСУ гибнут русские солдаты, но он тут же оговорился, что не имеет претензий к Киеву из-за этого.