https://static.news.ru/photo/45e57d48-bd1b-11e9-a94c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Полихович Фото: Алексей Полихович/facebook.com

Мещанский суд Москвы арестовал фигуранта «болотного дела» и журналиста Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство. Поводом для такого решения стало использование мата во время выступления на оппозиционном митинге 10 августа.

Суд постановил признать виновным Алексея Полиховича в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного ареста на 13 суток, — цитирует решение судьи РИА Новости .

Журналиста издания «ОВД-инфо» Алексея Полиховича в ночь с 10 на 11 августа задержали силовики в штатском и доставили в отдел полиции. На согласованном митинге на проспекте Сахарова он выступил с речью против полицейского произвола, несколько раз использовав нецензурное слово.

В суде зачитали характеристики от различных организаций, с которыми сотрудничает Полихович. Профсоюз журналистов потребовал немедленно прекратить административное преследование коллеги, поскольку мат в его выступлении был использован «не для нарушения общественного порядка, а как экспрессивный приём», пишет « Новая газета ».

За Полиховича также заступились Театр. DOC, книжный магазин «Фаланстер» и портал «Горький.Медиа», а движение «Мемориал» назвало его «ценный участником команды и талантливым автором».

Как писал News.ru, ранее Тверской суд Москвы на 30 суток отправил под арест Бориса Золотаревского, начальника штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова.