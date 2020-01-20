https://static.news.ru/photo/2fdb5a60-3bae-11ea-9fc4-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Специальный корреспондент Meduza Иван Голунов был допрошен в качестве потерпевшего по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Иван был допрошен в Следственном комитете в качестве потерпевшего. Нам предлагали дать подписку о неразглашении данных, составляющих «тайну следствия», но мы отказались, — цитирует Бадамшина «Интерфакс».

Также адвокат уточнил, что на данный момент по делу Голунова нет подозреваемых. По его словам, пока неизвестно, когда с журналистом вновь будут проводиться следственные действия.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Следственный комитет РФ официально уведомил журналиста Ивана Голунова о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его в июне 2019 года полицейских.