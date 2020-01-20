Специальный корреспондент Meduza Иван Голунов был допрошен в качестве потерпевшего по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Иван был допрошен в Следственном комитете в качестве потерпевшего. Нам предлагали дать подписку о неразглашении данных, составляющих «тайну следствия», но мы отказались, — цитирует Бадамшина «Интерфакс».
Также адвокат уточнил, что на данный момент по делу Голунова нет подозреваемых. По его словам, пока неизвестно, когда с журналистом вновь будут проводиться следственные действия.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Следственный комитет РФ официально уведомил журналиста Ивана Голунова о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его в июне 2019 года полицейских.
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