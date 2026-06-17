Живая изгородь на 50 лет почти без ухода: этот многолетник цветет и пахнет

Живая изгородь на 50 лет почти без ухода: этот многолетник цветет и пахнет

Если вы хотите навсегда забыть про унылый забор и посадить растение, которое будет радовать вас десятки лет, выбирайте жимолость каприфоль — многолетнюю вьющуюся лиану, способную достигать в высоту 10 метров и более.

Это настоящий долгожитель среди садовых растений: на одном месте каприфоль может расти 30–50 лет, с каждым годом становясь только мощнее и пышнее, а ее одревесневающие стебли со временем превращаются в прочные «канаты», надежно удерживающие зеленую стену даже без дополнительной подвязки.

Цветение каприфоли — это отдельная песня: с июня по сентябрь лиана покрывается сотнями трубчатых цветков нежно-розового, кремового или белого оттенка, собранных в мутовки на концах побегов, которые издают сильный сладковатый аромат, разливающийся по всему участку.

Осенью листва приобретает золотистый оттенок, а на месте цветов появляются ярко-оранжевые ягоды (хоть они и ядовиты для человека, но служат кормом для птиц).

Единственное, что нужно этой «живой изгороди» — изредка поливать в сильную засуху и раз в 5–7 лет проводить омолаживающую обрезку, удаляя старые оголившиеся побеги.

Ранее был назван цветок с ароматом ванили и корицы, который отпугивает клещей и комаров.