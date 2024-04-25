Желавшему вступить в ВСУ жителю Бурятии вынесли приговор ФСБ: собиравшегося вступить в ВСУ 26-летнего жителя Бурятии осудили за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Планировавшего вступить в ряды ВСУ 26-летнего жителя Бурятии осудили за госизмену. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, передает ТАСС, ссылаясь на данные управления ФСБ по Кузбассу

Как уточнили в ведомстве, мужчину задержали на территории Кемеровской области. Житель Бурятии ехал в сторону Украины.

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В ходе задержания правоохранители выяснили, куда направлялся мужчина. Оказалось, что задержанный имеет при себе оружие. Мужчина в камуфляжных штанах и с сумкой сидел в зале ожидания вокзала. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале агентства.

В России за минувший год приговорили 48 граждан по статьям о государственной измене и шпионаже. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ. По информации ведомства, показатель вырос в три раза по сравнению с 2022 годом.

Суды вынесли обвинения в отношении 39 россиян по ст. 275 УК РФ (государственная измена), а по ст. 276 УК РФ (шпионаж) — в отношении девяти иностранных граждан. В 2022 году с учетом статистики за госизмену осудили 16 человек. В июне 2023-го наказание по этой статье было ужесточено вплоть до пожизненного заключения.