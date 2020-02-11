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Следственный комитет начал проверку информации о появлении камер в кабинете гинеколога в Калининграде. На запись пожаловалась посетительница медучреждения.

По данным следователей, указание об установке оборудования дал главный врач больницы. Он объяснил это борьбой с коррупцией и другими правонарушениями, сообщается на сайте СК.

По словам пациенток, камера висит прямо над кушеткой. Они возмущены подобным нарушением неприкосновенности личной жизни. При этом в местном Минздраве девушкам ответили, что угол установки оборудования не позволяет разглядеть детали осмотра.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство здравоохранения Башкортостана собирается закрыть гинекологическое отделение городской клинической больницы № 13 в Уфе. Медики обратились к главе республики Радию Хибирову, выразив опасение в связи с намерениями чиновников.