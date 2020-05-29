Жители Москвы смогут найти свой пропуск на портале мэра по номеру телефона

https://static.news.ru/photo/277d3482-a1bc-11ea-b4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Функция поиска цифрового пропуска по номеру телефона стала доступна на портале мэра и правительств Москвы.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что новый сервис позволит горожанам увидеть весь список своих пропусков и проверить их действительность.

С учетом пожеланий горожан мы доработали сервис получения цифровых пропусков и добавили возможность найти пропуск по номеру телефона, если человек по какой-то причине не сохранил его или потерял. Раньше в подобных ситуациях горожанам приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки, — заявил Лысенко журналистам ТАСС.

По его словам, в пропуск при необходимости можно будет внести изменения.

NEWS.ru писал, что жители столицы должны будут оформлять цифровые пропуска для поездок в непродовольственные магазины. Об этом заявил руководитель московского департамента торговли Алексей Немерюк. По его словам, если магазин находится в шаговой доступности, тогда действует такая же схема, как для посещения продуктового магазина.