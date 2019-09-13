https://static.news.ru/photo/e673ba8e-d51e-11e9-b3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Последний день бабьего лета ждёт жителей столицы 12 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, днём в городе ожидается переменная облачность, 24–25 градусов тепла, по области — 22–27 градусов.

Он также уточнил, что скорость юго-западного ветра составит 2–7 м/с, а атмосферное давление — 755 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что антициклон установил июльскую погоду в Московском регионе. По её словам, благодаря этому в начале недели сохранится тёплая сухая погода. В дневное время суток воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов.