Житель Хакасии поджёг пункт вакцинации перед зданием правительства

Житель Абакана поджёг пункт вакцинации от коронавируса, расположенный перед зданием правительства Хакасии. Злоумышленнику удалось скрыться до прибытия силовиков. Об этом сообщает «Новая Хакасия».

Инцидент произошёл вечером 29 июля. Мужчина сначала облил палатку и территорию возле неё прозрачной жидкостью. Он действовал спокойно и методично, поэтому корреспондент решил, что он проводит дезинфекцию. Однако затем злоумышленник поджёг пункт вакцинации.

Из палатки выбежал военнослужащий и задержал мужчину. Тот был пьян и не сопротивлялся. Он сказал, что его зовут Павел Тюленев. Свои действия он объяснил протестом против вакцинации и угрожал поджечь себя.

Пока военный пытался дозвониться до руководства, мужчина сбежал . После этого на место прибыли пожарные и сотрудники Росгвардии. К пожару инцидент не привёл, палатка погасла сама. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил ввести наказание за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что такую меру необходимо предусмотреть для медиков-антипрививочников. В Госдуме идею поддержали, отметив, что люди регулярно гибнут от недостоверной информации о прививках.