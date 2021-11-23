Житель Австрии умер, посетив «коронавирусную вечеринку»

55-летний житель Австрии умер после посещения специальной вечеринки, организованной для заражения коронавирусом. Мужчина захотел заразиться для получения «зелёного пропуска», необходимого для посещения мест досуга и трудоустройства. Об этом пишет издание LADBible.

Вечерника для желающих заразиться коронавирусом была организована в Южном Тироле. Вместе с умершим австрийцем были госпитализированы ещё три человека, в числе которых маленький ребёнок. Им удалось выжить.

Сообщается, что ковид-вечеринки широко распространены в Австрии и Германии: родители приводят туда в том числе и своих детей, чтобы они тоже заразились коронавирусом и переболели. Координатор подразделения по борьбе с ковидом Патрик Франзони заявил, что подобные вечеринки должны быть запрещены, поскольку вирус крайне опасен даже для молодых и здоровых людей.

Ранее 42-летняя москвичка прочла, что для лёгкого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусной инфекцией от того, кто переносит ее в лёгкой форме. Она с двумя дочерьми посетила знакомую, которая болела коронавирусом, после чего младшая из двух дочерей оказалась в реанимации, а потом заболели муж, старшая дочь женщины и она сама. Женщина долго не соглашалась обратиться за помощью к медикам и скончалась в больнице.