Жириновский высказался о последствиях чипирования населения

https://static.news.ru/photo/f431d5ec-33d8-11eb-8b6b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в социальной сети о плюсах и минусах чипирования населения.

По словам политика, сбор и систематизация данных о людях нужны для борьбы с терроризмом, коррупцией и болезнями. С другой стороны, после чипирования «жизнь будет вывернута наизнанку, всё будет фиксироваться, а это людям неприятно». Кроме того, сбор данных может привести к росту издевательств, мошенничества, доносов. В то же время технология способна повысить уровень безопасности.

Он привёл в пример ситуацию с камерами видеонаблюдения, благодаря которым снижается преступность и повышается безопасность на дорогах.

В будущем чипирование будет делаться с момента рождения. Это поможет людям жить дольше — до 100, 120 лет, меньше болеть, жить безопаснее. Но улучшит ли это моральное состояние? Это можно сравнить с диетой. Человек вынужден её соблюдать, чтобы сохранить здоровье, фигуру, но так жить ему противно, потому что он хочет есть то, что ему нравится, — написал Жириновский в Telegram.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал сумму, в которую обойдётся чипирование людей. Процедура будет стоить несколько тысяч долларов, систему для чипирования сделают автоматизированной. О стоимости процедуры Маск упомянул во время презентации устройства Link, которое предназначено для вживления чипа в череп человека. В эту стоимость будет включена хирургическая операция, которая также будет проходить в автоматическом режиме. Сам чип окружающие даже не заметят. Изобретатель назвал и преимущества чипирования: например, можно будет слушать музыку, не надевая наушников. Само устройство будет в несколько сантиметров, писал NEWS.ru.