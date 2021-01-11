Жириновский пригрозил лишением прав автовладельцам с «ватрушками»

https://static.news.ru/photo/a42681d4-53e9-11eb-860f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать водительских удостоверений автовладельцев, катающих друзей и знакомых на привязанных к машинам тюбингах — надувных кругах, также известных в народе как «ватрушки».

По его словам, такая забава кажется безопасной из-за мягкости «поездки», однако на практике нередко приводит к тяжёлым травмам, где самое страшное последствие — перелом позвоночника.

Мы обязательно внесем поправку в КоАП, запрещающую сцепку автомобиля с непригодными для этого средствами передвижения. За привязку к машине «ватрушек», саней, ледянок и т.п. нужно лишать прав, потому что жизнь дороже, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Прошедшие праздничные каникулы, подчеркнул он, показали, что многие не понимают опасности. Несколько человек погибли или покалечились.

Впрочем, опасность таится не только в автомобилях. Одно из распространённых происшествий — вылет на воду, так как горки часто находятся на склонах рек. При этом ответственные чиновники не организуют наблюдение в таких местах, а в опасных, но популярных у людей местах нет ограждений, посетовал политик.

Ранее в Прокопьевске, как писал NEWS.ru, местные власти ввели плату за катание с деревянных горок. Это объяснили тем, что аттракцион требует технического обслуживания.