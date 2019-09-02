https://static.news.ru/photo/b59e8780-cd59-11e9-8cc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в школах нужно перестать ставить двойки.

Об этом политик заявил на линейке в школе № 935 в Бирюлёве, куда приехал поздравить учащихся с началом нового учебного года, передаёт РИА Новости.

Двойки надо отменять. Никаких двоек, никаких колов. Не смог ответить — ему самому будет неприятно. Я до сих пор помню, когда тройка мне была неприятна, я снова подучил предмет какой-то и сдал на пятёрку, — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также призвал родителей внимательно следить за питанием детей, чтобы они вели здоровый образ жизни.

Ранее власти Москвы прокомментировали отказ от проведения в этом году торжественных школьных линеек. Министерство просвещения РФ не рекомендовало проводить линейки по случаю начала нового учебного года из соображений безопасности, ранее писал News.ru.