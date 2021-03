Женщине выписали необычный рецепт после вакцинации от COVID-19

На протяжение года у женщины не было возможности полноценно проводить время со своими родными из-за пандемии. По словам её дочери Лауры, всё это время приходилось держать дистанцию в два метра.

Через две недели после второй дозы вакцины Шоу не перестала беспокоиться по поводу социальной дистанции и продолжала соблюдать её. В связи с этим врач решил выписать ей необычный рецепт, в котором указал: «Вам разрешено обнимать внучку».

Семья передала женщине назначение, после чего она расплакалась и обняла своих родных, передаёт Insider.