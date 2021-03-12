Женщине выписали необычный рецепт после вакцинации от COVID-19

Врач из Нью-Йорка выписал своей пациентке Эвелин Шоу необычный рецепт после того, как она поставила прививку от коронавируса.
На протяжение года у женщины не было возможности полноценно проводить время со своими родными из-за пандемии. По словам её дочери Лауры, всё это время приходилось держать дистанцию в два метра.
С марта прошлого года её никто не обнимал, она не позволяла делать это, — рассказала Лаура.
Через две недели после второй дозы вакцины Шоу не перестала беспокоиться по поводу социальной дистанции и продолжала соблюдать её. В связи с этим врач решил выписать ей необычный рецепт, в котором указал: «Вам разрешено обнимать внучку».
Семья передала женщине назначение, после чего она расплакалась и обняла своих родных, передаёт Insider.