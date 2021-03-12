Женщине выписали необычный рецепт после вакцинации от COVID-19

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Врач из Нью-Йорка выписал своей пациентке Эвелин Шоу необычный рецепт после того, как она поставила прививку от коронавируса.

На протяжение года у женщины не было возможности полноценно проводить время со своими родными из-за пандемии. По словам её дочери Лауры, всё это время приходилось держать дистанцию в два метра.

С марта прошлого года её никто не обнимал, она не позволяла делать это, — рассказала Лаура.

Через две недели после второй дозы вакцины Шоу не перестала беспокоиться по поводу социальной дистанции и продолжала соблюдать её. В связи с этим врач решил выписать ей необычный рецепт, в котором указал: «Вам разрешено обнимать внучку».

Семья передала женщине назначение, после чего она расплакалась и обняла своих родных, передаёт Insider.

My momâs doctor wrote her a prescription to hug her granddaughter (1/2) pic.twitter.com/bNtCtlcS0s — Jessica Shaw (@JessicaShaw) March 9, 2021

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что заразившийся коронавирусом человек практически наверняка распознает в себе болезнь.