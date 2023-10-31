Женщинам дали советы, как найти хорошего любовника Психолог Вафин: хорошего любовника можно определить по умению общаться

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Чтобы найти хорошего любовника, следует обратить внимание на умение мужчины общаться и на такие качества, как уверенность и выносливость, посоветовал психолог Артур Вафин. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнил, что умение говорить и слушать может указывать на то, что в постели партнер также будет интересоваться состоянием женщины. Кроме того, хорошим любовником с большой вероятностью окажется мужчина, который может долго и хорошо танцевать.

Чтобы понять, какой мужчина в постели, надо понаблюдать за его качествами. Такими, как уверенность, умение общаться и выносливость. <...> Умеет говорить и слушать? Значит, не постесняется и не забудет поинтересоваться, как себя чувствует партнерша. <...> Главное — не попасть на нарцисса, думающего только о себе, — пояснил Вафин.

Психолог при этом напомнил, что из всех правил бывают исключения. Кроме того, важно учитывать контекст. Вафин порекомендовал узнать, чем увлекается потенциальный избранник. Например, любовь к спорту может свидетельствовать о выносливости, а интерес к настольным играм — о внимательности к сексуальному партнеру.

Сексолог Александра Миллер ранее заявила, что недостаток внимания со стороны женщины приводит к тому, что мужчины заводят себе любовниц. По ее словам, еще одна проблема состоит в том, что жены часто не благодарны супругам за то, что они делают.